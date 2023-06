Mourinho - Chiffi | niente patteggiamento Udienza rinviata al 22 giugno

(Di martedì 13 giugno 2023). Quella che ieri per la Roma sembrava cosa fatta, è saltata questa mattina poco prima dell'di Josédavanti al Tribunale federale per il caso. Il tecnico ...

Il tribunale federale nazionale ha deciso di rinviare al 22 giugno prossimo l'udienza di Joséper il deferimento nato dalle accuse dello Special One all'arbitrodopo la gara con il Monza. Il Tfn presieduto da Carlo Sica ha predisposto il rinvio 'non ritenendo congrua l'ipotesi ...Leggi anche: per patteggiare la Procura chiede le scuse pubbliche del tecnico Dal 'por qué' aalla 'disgrazia' Taylor: le perle dicontro gli arbitri Roma: tutte le ...Leggi anche: per patteggiare la Procura chiede le scuse pubbliche del tecnico Ufficiale: Aouar è della Roma. E si prende la maglia 22 di Zaniolo Sarri guarda a Empoli: Fazzini, ...

Mourinho verso il patteggiamento per le accuse a Chiffi. La Procura chiede le scuse pubbliche Voce Giallo Rossa

José Mourinho andrà a processo davanti al Tribunale Nazionale Federale. La proposta di patteggiamento presentata dai legali della Roma e dell'allenatore portoghese non è stata accettata e le accuse al ...Dopo il deferimento per le frasi contro l'arbitro di Monza-Roma, il tecnico portoghese era atteso oggi davanti al Tribunale federale nazionale che non ha però accolto l'accordo ...