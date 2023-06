Motomondiale | Gp Germania | Mir costretto al forfait

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - Dopo la caduta nelle prove libere al Mugello che lo haalper il Gp d'Italia, Joan Mir salterà anche il Gp dial Sachsenring (16-18 giugno): come fa sapere Honda, al pilota spagnolo, sottoposto a risonanza magnetica ad Andorra, è stata riscontrata una significativa contusione alla mano destra con liquido sinoviale e infiammazione, tale da limitarne forza e mobilità. Mir, che non sarà sostituito da Hrc in, si recherà ora a Palma per essere visitato dal dottor Garcias e valutare con lui il piano di recupero.

Sul circuito tedesco - dove i piloti delsi cimenteranno da venerdì - lo spagnolo ha ... Non parteciperà al GP die non sarà sostituito. Allo stesso modo il team satellite LRC ha ...Problemi alla mano destra per Mir, che non sarà sul tracciato tedesco. ROMA - Ilriparte subito, questo weekend, con GP di. Il Sachsenring chiama e Marc Marquez punta a rispondere, proprio lì dove ha ottenuto 11 vittorie nelle ultime 11 presenze. Quello del ......round della tripletta pre - vacanze Ilprosegue il suo viaggio in Europa in questo tour de force che precede la lunga pausa estiva. Nel fine settimana si corre al Sachsenring in

GP Germania Sachsenring MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez dopo la caduta della gara del Mugello, non vede l’ora ...Se l'obiettivo del cancelliere Bismarck era quello di mantenere gli equilibri tra i vari Stati europei, quello di Pecco Bagnaia sarà certamente di romperli e ...