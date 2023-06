Moto | Marquez ' SachsenKing' | in Germania ha la sua pista

(Di martedì 13 giugno 2023) Marcconfida nella 'sua', il Sachsenring, per iniziare la risalita in una stagione partita in salita. Sul circuito tedesco - dove i piloti delmondiale si cimenteranno da venerdì - ...

Arriviamo al Sachsenring, un circuito che mi è sempre piaciuto molto e dove ho avuto tanti successi" sottolinea, e "ci arrivo con la voglia di fare bene, concentrazione e determinazione sono ...Anche al Mugello la sua gara è finita sulla sabbia e anche con un gesto di stizza verso quellache, ormai, lo tradisce ogni volta che 'si rilassa'. Marcsembra disposto a 'essere la stella cadente' e a prendersi anche più rischi del dovuto, ma vuole una risposta dalla Honda e ...... al primo anno 'pieno' dopo il calvario fisico e le quattro operazioni al braccio destro, e soprattutto con unache non risponde più come lui vuole. Le parole diIl #93 ha spiegato ...

Problemi alla mano destra per Mir, che non sarà sul tracciato tedesco.ROMA (ITALPRESS) - Il Motomondiale riparte subito, questo weekend, con GP ...