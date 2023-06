Morto Treat Williams | l’attore star di Everwood è stato sbalzato dalla sua moto dopo esser stato investito da un Suv

(Di martedì 13 giugno 2023). Aveva 71 anni. Il celebre volto di tanto cinema hollywoodiano fine Settanta e per tutti gli Ottanta, etv di, è deceduto in seguito ad un incedente stradale. Come riportano diversi siti anglosassonisuanel Vermontda un SUV. In oltre 50 anni di carriera,ha interpretato oltre 130 film. Nel 1979 l’affermazione nei panni dell’hippie George Berger nel musical Hair di Milos Forman poi è apparso in 1941 Allarme a Hollywood (1979) di Steven Spielberg; C’era una volta in America (1984) di Sergio ...

Addio a Treat Williams, l'attore di "Hair" e "Everwood" morto in un incidente in moto TGCOM

