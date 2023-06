Morto lo scrittore americano Cormac McCarthy

, drammaturgo e sceneggiatore statunitense. Cormac McCarthy, venerato e risoluto cronista delle desolate frontiere e dei cupi ventri dell'America, èoggi. Lo rende noto il suo editore. ...La7.it - Cormac McCarthy èoggi. Lo rende noto il suo editore. Aveva 89 anni. Il romanziere vincitore del premio Pulitzer e autore di " Cavalli Pazzi" , " La Strada" e " Non è un paese per ...Lostatunitense Cormac McCarthy, uno dei più grandi romanzieri della letteratura americana, èper cause naturali nella sua casa di Santa Fe, all'età di 89 anni. La sua morte è stata ...

È morto Cormac McCarthy, lo scrittore di "Non è un paese per vecchi" la Repubblica

Lo scrittore statunitense Cormac McCarthy, uno dei grandi narratori della letteratura americana, è morto per cause naturali nella sua casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico, all'età di 89 anni. L'annunci ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...