Morto in ospedale bimbo 3 anni finito in piscina

Villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italiaieri a 86 anni all'San Raffaele di Milano è anche oggi meta di pellegrinaggio per quanto vogliono rendere omaggio. Ieri il feretro dell'ex premier è stato portato nella sua residenza, ...E'in serata all'di Borgo Trento a Verona il bambino tedesco di 3 anni ricoverato d'urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise (Verona). Le condizioni del piccolo, sfuggito alla ...... "Il primo fa dire al suo personaggio: "Berlusconi, ma non sono sempre i migliori che se ne vanno". Il secondo si esercitava, alla vigilia: "B. è in. Quali sono le reali condizioni E ...

E' morto Silvio Berlusconi, in ospedale la famiglia Agenzia ANSA

Incidente in un complesso residenziale. Il piccolo era stato portato in elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona ma non ce l'ha fatta ...E' morto in serata all'ospedale di Borgo Trento a Verona il bambino tedesco di 3 anni ricoverato d'urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise (Verona). (ANSA) ...