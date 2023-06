Morto Berlusconi | Pagano | “Addio Presidente | sei stato la storia dell’Italia”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 13 giugno 2023) ROMA – “La morte del nostroSilviomi addolora profondamente. Una notizia tristissima che non avrei mai voluto apprendere perché la sua assenza lascia un vuoto incolmabile. Alla famiglia, a tutti coloro che gli sono stati accanto fino all’ultimo, esprimo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza. Serberò per sempre dentro di me il ricordo di un uomo buono e generoso, di un politico appassionato, intelligente, acuto, visionario, moderno e coraggioso. Silvioè la, con lui si chiude un’era. Alla nostra grande comunità di Fi un abbraccio sincero e commosso”. Così, in una nota, l’onorevole Nazariodella I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ed esponente di Forza ...