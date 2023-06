Morto Berlusconi | Malagò | “Una notizia che ci ha reso tutti tristi”

(Di martedì 13 giugno 2023) ROMA – “Unache ci ha: anche se si sapeva che c’erano delle condizioni di salute complicate, non ha trovato preparato nessuno. Lo sport gli deve moltissimo, non a caso fino a qualche tempo fa il Milan era la squadra più titolata in assoluto. E’ impressionante la bacheca, merito della sua genialità, generosità e capacità organizzativa. Un uomo di sport poliedrico, non mi scordo gli impegni in altre discipline”. Questo è il cordoglio del presidente del Coni, Giovanni, a proposito della morte di Silvio. “Creatività, innovazione, passione. E la forza di ripartire daccapo. Silvioè stato veramente un grande uomo di sport. Un campionissimo”, sono invece le parole del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute ...

All'indomani della morte di Silvio, è stato indetto il lutto nazionale. È un evento senza precedenti, perché fatta eccezione ... in nessun altro caso per un ex presidente del Consiglio..., Pier Silvio ai dipendenti Mediaset: 'Io da solo non avrei potuto fare nulla'. La lettera Pier Silviomanda una lettera ai dipendenti del gruppo Mediaset. 'Cara Mediaset, ...13 Giugno 2023 La storia di Silvioil 12 giugno a 86 anni per una leucemia, parte da Milano, in via Volturno 34, quartiere Isola, dove la famiglia si stabilisce dopo la guerra. La casa è quella dell'amata nonna. In ...

Silvio Berlusconi morto, familiari e amici ad Arcore per l'ultimo saluto | Il ricordo di Roberta Metsola: "Combattente e protagonista in Italia e in Ue" TGCOM

L’ad del biscione rompe il silenzio dopo la scomparsa del padre e si rivolge ai suoi lavoratori. La Torre Mediaset ricorda il suo fondatore con i messaggi “Grazie, Silvio” e “Ciao, Papà” ...La morte di Silvio Berlusconi, arrivata oggi all’età di 86 anni, sconvolge il mondo del calcio e non solo. Berlusconi diventa proprietario del Milan nel febbraio del 1986 e regala al club e ai tifosi ...