Morto Berlusconi | Cna | “Protagonista della politica | dell’imprenditoria e dello sport”

... a dispetto del". Non beatifica ma rivendica "la tristezza" per la morte di, Michele Santoro, tra i 'nemici' più riconosciuti dal Cavaliere. "La tristezza non è solo del popolo ...Leggi Anche Silvio, sulla Torre Mediaset le scritte 'Ciao papà' e 'Grazie Silvio' La stampa internazionale dedica gran parte degli obituary, cioè dei pezzi scritti solitamente dedicati a unillustre, allo charme del personaggiooltre che alle scontate note di colore. Ma lo charme vuole che il destinatario sia ben disposto ad accoglierlo e non solo che lo charmeur si dia ...

Silvio Berlusconi morto, familiari e amici per l'ultimo saluto: Meloni attesa ad Arcore in serata TGCOM

Rosario Pastore, giornalista, ha raccontato un episodio accaduto tanti anni fa quando fu incaricato di intervistare Silvio Berlusconi.Le esequie di Stato alle 15 nel Duomo di Milano per duemila persone. Fuori due maxischermi. Presenti i mondi della politica, del calcio, della tv e dell’imprenditoria ...