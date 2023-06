Morto Berlusconi | Abodi | “Brutta notizia per la nostra nazione”

Inferno o Paradiso Ieri, Charlie Hebdo ha pubblicato sul proprio sito un "omaggio" - così definito dalla stessa rivista satirica - intitolato "Il padrino Silvio". Un ritratto ...Anche Lino Banfi vuole omaggiare Silvioil 12 giugno mentre era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Collegato con lo speciale del Tg5, l'attore rivela un aneddoto particolare che ha caratterizzato il suo ...Villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio, il leader di Forza Italiaieri a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano è anche oggi meta di pellegrinaggio per quanto vogliono rendere omaggio. Ieri il feretro dell'ex premier ...

Silvio Berlusconi morto, familiari e amici per l'ultimo saluto: Meloni attesa ad Arcore in serata TGCOM

Critiche dal centro-sinistra, dubbi dai politologi. È la prima volta che viene deciso per un ex premier. E per Camera e Senato un stop senza precedenti ...È morto Silvio Berlusconi. Per lui, ora, è doveroso un sentimento sincero di rispetto: è stato un protagonista nella vita del nostro paese. Essere stati all’opposizione dei suoi governi e delle sue sc ...