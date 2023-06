Morti sul lavoro | la strage non si ferma | cinque vittime nelle ultime 24 ore

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – Non siil bilancio degli infortuni mortali sul24 ore sono 5 gli operai che hanno perso la vita tra Lombardia e Sicilia. Nel catanese un operaio di 56 anni, A.A., è morto in un incidente in un cantiere edile di Misterbianco. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da tre metri durante la realizzazione del solaio di un edificio per civile abitazione. La salma, su disposizione della Procura di Catania, è stata trasferita nell’obitorio del Policlinico del capoluogo etneo. Sull’accaduto indagato carabinieri della Tenenza di Misterbianco ed esperti dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania.A Brescia un uomo è precipitato da un traliccio dell’alta tensione alto circa 50 metri a Castegnato, lungo la via Padana Superiore 111/a. Dalle primissime ...