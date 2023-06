Morti sul lavoro | la strage non si ferma | cinque vittime nelle ultime 24 ore

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 giugno 2023) Nel catanese un operaio è precipitato da un solaio. Mentre a Brescia un lavoratore è caduto da un traliccio dell'alta tensione. Nel Veronese morto un operaio su cantiere stradale A4. Mentre a Gioia del Colle padre e figlio sono caduti in una cisterna contenente vino Non siil bilancio degli infortuni mortali sul24 ore sono 5 gli operai che hanno perso la vita tra Lombardia e Sicilia. Nel catanese un operaio di 56 anni, A.A., è morto in un incidente in un cantiere edile di Misterbianco. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da tre metri durante la realizzazione del solaio di un edificio per civile abitazione. La salma, su disposizione della Procura di Catania, è stata trasferita nell’obitorio del Policlinico del capoluogo etneo. Sull’accaduto indagato carabinieri della ...