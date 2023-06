Morte Silvio Berlusconi | la programmazione Mediaset per i funerali di domani

(Di martedì 13 giugno 2023) Ecco laper il giorni deidiin Duomo a Milano Continua l’impegno delle retiper seguire e raccontare la scomparsa di, mercoledì 14 giugno, la nuovaprevede: Su Canale 5, dalle ore 8.40, appuntamento con Mattino Cinque News – Speciale che prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13.00. A seguire, l’edizione quotidiana del Tg5 delle ore 13.00 (in onda in simulcast anche su Retequattro). Spazio poi allo speciale Tg5, in onda dalle ore 13.30 alle 18.20, all’interno del quale andranno in onda idi Stato previsti alle ore 15.00 nel Duomo di Milano (in simulcast su ...

Quella diBerlusconi è stata unaampiamente annunciata. Ognuno ha dunque avuto tutto il tempo necessario per elaborare un punto di vista meditato sul suo profilo, quello che troviamo nei tanti ...La scelta da parte del rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, di non esporre le bandiere a mezz'asta nel suo ateneo per ladiBerlusconi , non rispettando così il lutto nazionale previsto per le istituzioni pubbliche, potrebbe avere delle conseguenze anche dal punto di vista giudiziario. No alle bandiere a ...Giuseppe Conte non parteciperà ai funerali di Stato diBerlusconi . Una mossa politico - istituzionale non irrilevante quella messa in atto dal ...successivi alla notizia delladel ...

Morte Berlusconi, il saluto della Russia: "Siamo sconvolti" La7

Fabrizio Corona attacca nuovamente Fedez e Chiara Ferragni: l’ex paparazzo, infatti, ha criticato il rapper e l’influencer per non aver speso “una sola parola” su Silvio Berlusconi.Il rettore dell’Università per stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari ha deciso di disobbedire alla disposizione nazionale per la morte di Silvio Berlusconi. Niente bandiere a mezz’as ...