Morte di Silvio Berlusconi | ancora parole di ricordo e di addio dalla politica del territorio

(Di martedì 13 giugno 2023) In attesa dei funerali che, secondo quanto risulta, saranno celebrati domani a Milano, in una giornata che sarà dichiarata di lutto nazionale, si moltiplicanoledie di commiato destinate a, venuto a mancare ieri. Dalle ore successive alla notizia della dipartita si sono susseguiti molti messaggi dal mondo della L'articolo Temporeale Quotidiano.

" Papa Francesco , informato del decesso dell'amato padre, senatoreBerlusconi, desidera ... È quanto si legge in un telegramma di cordoglio per ladi Berlusconi inviato a nome del Santo ..."Sono molto addolorato per ladiBerlusconi - ha detto - . Era persona di grande intelligenza e generosità. Ha avuto meriti storici per l'Italia, soprattutto avendo impedito al partito ...Quello che non si può fare indiBerlusconi è sottovalutarne l'enorme impatto antropologico sull'Italia dell'ultimo quarantennio. ISERVATA

Addio a Silvio Berlusconi. Domani lutto nazionale e funerali di Stato - L'impero economico di Silvio Berlusconi - L'impero economico di Silvio Berlusconi RaiNews

Il porporato ricorda che fu il Cav. a impedire agli ex comunisti di andare al governo nel 1994. «Oggi dirò Messa per lui» Roma Il cardinale Camillo Ruini è stato per quindici anni presidente della Con ...L’ex premier voleva essere un liberale, ma lo è stato soltanto in parte L’università del pensiero liberale tante volte annunciata non ha davvero visto la luce prima della sua scomparsa. Né probabilmen ...