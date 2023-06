Morte Berlusconi | Vezzali | “Ci mancherà una figura del suo spessore”

(Di martedì 13 giugno 2023) L’ex schermitrice Valentina, oggi entrata nel mondo della politica, ha voluto ricordare l’ex premier Silvio, scomparso all’età di 86 anni. “Persona carismatica, lo porto nel cuore per il suo grande contributo alla vita sportiva italiana.ha dato tanto all’Italia. Ciunadel suo”., però, a chi le ha ricordato il siparietto con l’ex presidente del Milan nel quale disse ‘da lei mi farei toccare, risponde in maniera stizzita: “Una frase in gergo schermistico, che fu strumentalizzata.era presidente del Consiglio e governava tra mille difficoltà. In studio gli regalai un fioretto con incisa la mia firma. Ero in divisa da pedana, con al collo le medaglie vinte a Pechino e utilizzai ...

Quanto sia labile il confine tra l'omaggio e il ridicolo eccesso lo si sta vedendo in queste ore, a poco più di un giorno dall'annuncio delladi Silvio. Alle polemiche per la decisione del governo di proclamare il lutto nazionale mercoledì (onore fino a oggi mai concesso a un ex presidente del Consiglio e di solito ...Silviosanto Forse no. Ma dalla sua, sono tantissimi gli episodi raccontati sul Cav, alcuni che rasentano anche il limite del miracolo. Come il caso di Andrea Carloni, tifoso del Milan che ...Silviocon ogni probabilità non potrà essere sepolto nel mausoleo che lo stesso leader di Forza ... Come già raccontato proprio dall'ANSA nel 2008, in occasione delladell'artista ...

Silvio Berlusconi è morto. Folla ad Arcore per il feretro, mercoledì i funerali di Stato in Duomo con Mattarella e lutto ... la Repubblica

Leader politici, istituzioni e ex capi di Stato e di Governo. Non si ferma il cordoglio internazionale per la morte di Silvio Berlusconi.Se l‘oscar funerario del cattivo gusto se l’è guadagnato Travaglio, quello della furbizia spetta forse a Renzi.