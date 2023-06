Morte Berlusconi | nuovi cambiamenti nei palinsesti Mediaset e Rai

(Di martedì 13 giugno 2023) Subito dopo un altro Speciale Tg5 , in onda a partire con la consueta edizione pomeridiana, che si allunga però fino alle 18.20, con uno speciale in simulcast anche su Rete 4 e Tgcom24 , senza alcuna ...

E' quanto dichiarato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva e direttore editoriale del Riformista nel corso dello speciale sulladi Silvioandato in onda ieri sera su Canale 5 e ...... alla notizia della sual'ironia macabra dei social si abbatte su Emilio Fede, Fatto Quotidiano scatenato: 'l'ultimo giudice' di Travaglio e la sedia pulita dall'ex premier in ...Eppure tra i parlamentari di Forza Italia travolti dalladel capo e fondatore ai loro occhi immortale, Silvio, è un dubbio che si incunea in fretta: 'Che ne sarà ora del partito'. ...

Francesca Pascale: “Con Berlusconi muore la mia vecchia vita” la Repubblica

La camera ardente dell’ex premier sarà allestita in forma strettamente privata nella villa di Arcore. Maxischermi a Milano. Questa mattina riunione ...Non ci sono bandiere a mezz’asta all’Università per Stranieri di Siena per la morte di Silvio Berlusconi. La decisone è stata presa dal rettore dell’ateneo toscano Tomaso Montanari. “Mi assumo le la r ...