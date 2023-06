Morte Berlusconi | Milan TV dedica uno speciale all’ex presidente rossonero

Quanto sia labile il confine tra l'omaggio e il ridicolo eccesso lo si sta vedendo in queste ore, a poco più di un giorno dall'annuncio delladi Silvio. Alle polemiche per la decisione del governo di proclamare il lutto nazionale mercoledì (onore fino a oggi mai concesso a un ex presidente del Consiglio e di solito ...Silviosanto Forse no. Ma dalla sua, sono tantissimi gli episodi raccontati sul Cav, alcuni che rasentano anche il limite del miracolo. Come il caso di Andrea Carloni, tifoso del Milan che ...Silviocon ogni probabilità non potrà essere sepolto nel mausoleo che lo stesso leader di Forza ... Come già raccontato proprio dall'ANSA nel 2008, in occasione delladell'artista ...

Silvio Berlusconi è morto. Folla ad Arcore per il feretro, mercoledì i funerali di Stato in Duomo con Mattarella e lutto ... la Repubblica

Leader politici, istituzioni e ex capi di Stato e di Governo. Non si ferma il cordoglio internazionale per la morte di Silvio Berlusconi.Se l‘oscar funerario del cattivo gusto se l’è guadagnato Travaglio, quello della furbizia spetta forse a Renzi.