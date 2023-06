Morte Berlusconi | Francesca Pascale | “Con Silvio muore la mia vecchia vita”

Leggi su tpi

(Di martedì 13 giugno 2023) “È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, laè una cosa seria, diceva Totò”. Così, ex compagna di, oggi è sposata con la cantautrice Paola Turci, ha commentato a La Repubblica ladell’ex Premier. “Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega”, ha proseguito la. “Conpotevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. Era la mia, oggi è morta con lui. È un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante. Certo è stato anche una guida” per lei. “Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto”, ma per il “mondo che mi ha fatto ...