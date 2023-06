Montenegro | vince il Movimento Pes | è ufficiale

Secondo è risultato il Partito democratico dei socialisti (Dps) dell'ex presidente Milo Djukanovic, che ha ottenuto 21 deputati, seguito dalla coalisione 'Per il futuro del' (filoserbi) ...I Democratici e Socialisti hanno ottenuto il peggior risultato della loro storia e per la prima volta dal 1990 non sono riusciti a essere i più votati del. Il leader ad interim Danijel ...Terza forza risulta essere la coalizione Per il futuro del(filo - serba) attestata fra il 14% e il 15%. Un risultato, dunque, incerto che renderebbe non facile la formazione del governo. ...

Elezioni in Montenegro: vince il partito europeista di Milojko Spajic Euronews Italiano

In Montenegro la commissione elettorale centrale ha confermato e ufficializzato in serata il successo del Movimento Europa ora (Pes) del presidente Jakov Milatovic nelle elezioni parlamentari anticipa ...Al Pes sono andati 24 seggi sul totale degli 81 del parlamento. Secondo il Partito democratico dei socialisti (21 seggi) e terza la coalizione Per il futuro del Montenegro (13 seggi).