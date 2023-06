Montella su Berlusconi | ‘Su alcune cose non andavamo d’accordo | pensava di avere…’

Vincenzo, ex allenatore del Milan, ha raccontato a Sky Sport un aneddoto dopo la morte di SilvioVincenzo, ex allenatore del Milan, ha raccontato a Sky Sport un aneddoto dopo la morte di Silvio. PAROLE - "Un visionario, era gia avanti a tutti. Quando ero allenatore ...L'ultimissima gioia è nel 2016 a Doha, dove il Milan disi aggiudica la Supercoppa ... L'epoca d'oro di, che ha chiuso rilanciando il Monza e portandolo alla prima storica promozione ...... 3 Mondiali per Club e molto altro ancora, per un totale di 29 trofei in 31 anni, l'ultimo dei quali quella Supercoppa Italiana vinta a Doha nel dicembre 2016 con, quando l'era...

Montella su Berlusconi: 'Su alcune cose non andavamo d'accordo ... Calciomercato.com

Una squadra-azienda, campagne acquisti faraoniche, il "bel giuoco" per costruire successi e vendere spettacolo: è la filosofia con cui Silvio Berlusconi dal 1986 ha intrecciato le sue vicende imprendi ...Silvio Berlusconi è morto a 86 anni. Il presidente del Monza, ma soprattutto di quel grande Milan. Gli omaggi e i saluti dei protagonisti del pallone non hanno tardato ad arrivare da ogni parte d’Ital ...