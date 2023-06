Moneta 1 euro rara | questa vale quasi 23 000 euro | ha diversi errori di conio

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 13 giugno 2023) Ci sono alcune monete rare che possonore migliaia dida 1hadiIl mondo del collezionismo sta guadagnando negli ultimi anni un successo sempre maggiore. Gli appassionati hanno molte possibilità in più rispetto al passato, grazie alla nascita digruppi online e bacheche di vendita che permettono a chi vende e chi cerca di affacciarsi ad un catalogo praticamente infinito. Monete rare, ce n’è una chetantissimo – Ilovetrading.itAd andare per la maggiore in questo universo continuano ad essere le monete rare e i francobolli, senza però dimenticare i videogiochi, i vinili, le carte, le figurine e tanto altro. Se anche voi pensate di avere in casa ...