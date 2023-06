Moncada ‘smonta’ il Milan | via cinque a centrocampo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 13 giugno 2023) Ilsi prepara a voltare pagina dopo l’addio di Maldini e Massara. Il club rivoluzionerà la rosa di Pioli: decise 5 partenze. L’allontanamento di Paolo Maldini e Frederic Massara ha rappresentato il primo atto della rivoluzione a cui andrà incontro il. Il club, adesso, provvederà a modificare profondamente la rosa a disposizione di Stefano Pioli in modo tale da renderla più competitiva ad alti livelli. Ad occuparsi dell’atteso restyling sarà Geoffreyche, per ordine del proprietario Gerry Cardinale, azzererà il lavoro fatto in passato dai due ormai ex dirigenti. Il, ad esempio, verrà letteralmente smontato. Sono infatti ben 5 i componenti dell’attuale gruppo destinati a salutare la compagnia. Il primo addio, ovvero Brahim Diaz, si è già consumato nei giorni scorsi: lo spagnolo ha fatto ...