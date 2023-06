Moggi | «Sousa già allenatore da giocatore | Galtier si fa accettare dalla squadra e conosce Osimhen»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 giugno 2023) A Radio Crc è intervenuto Luciano. L’ex dirigente della Juventus ha parlato del Napoli di De Laurentiis alle prese con la ricerca del nuovo. Secondo le ultime notizie l’ipotesi Paulosi sta allontanando: «De Laurentiis è vero che è il proprietario del Napoli, ma avrà dei collaboratori per scegliere il nuovo. Non è così? E allora vuol dire che capisce di calcio. Finora non ha sbagliato nulla, la scelta di Spalletti è stata ottima. Il primo anno ci sono state tantissime critiche e il fatto che allenatori come Ancelotti e Gattuso siano andati via in malo modo qualcosa significa, ma De Laurentiis ha intuito e fortuna e farà la scelta giusta». Il pensiero su Spalletti: «Spalletti ha fatto il massimo, ma adesso il Napoli ha bisogno di una guida certa. Credo che Spalletti sia andato via ...