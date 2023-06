(Di martedì 13 giugno 2023) Strumentoto per il pagamento di gran parte di imposte e contributi, è diventato ormai di impiego comune. Ma necomposizione e funzionamento? Scopriamolo

... ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in compensazione tramite, nel quale va indicato il ...Il Comune di Bergamo ha attivato anche per quest'anno l'assistenza alla compilazione deltramite sportello online disponibile sul sito web . Per informazioni è sempre possibile contattare ...... utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI - web) tramite richiesta di addebito su conto corrente con ilElementi identificativi, utilizzando il codice tributo ...

Modello F24. Lo conosciamo davvero A cosa serve e come si utilizza ilGiornale.it

Parliamo del Modello F24, nato dall’esigenza di fornire ai contribuenti uno strumento che permettesse di eseguire, in un’unica operazione, il pagamento di tributi, contributi e premi, riguardanti ...Dal mese di gennaio Soelia, la partecipata del comune di Argenta, ha cambiato l’applicativo gestionale per gestire sia la riscossione della Tari, la tassa sui rifiuti, che la gestione degli accessi, m ...