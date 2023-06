Missione dello stato del Paranà in Italia

(Di martedì 13 giugno 2023) Istituzioni e associazioni commerciali del Paraná, la quinta economia più grande del Brasile, verranno inin cerca di affari A partire dal prossimo 14 giugno, istituzioni e associazioni commerciali del Paraná parteciperanno ad unaa Milano () per discutere sulle opportunità di business tra l’e il Paraná, che è la quinta economia più grande del Brasile. La delegazione è guidata dalla Federazione delle Associazioni Commerciali e Imprenditorialidel Paraná (FACIAP), in collaborazione con l’associazione Promo Brasile, nata con l’obiettivo di promuovere il networking tra i due paesi e favorire opportunità di business. Partecipano anche i rappresentanti di Invest Paraná, l’agenzia statale per l’attrazione degli investimenti, ...

Leggi anche Juve, Manna ina Londra: da Kulusevski e Vlahovic, tutti gli affari inglesi Szczesny: sarà lui il vero affare Il (possibile) valzer dei portieri Juventus: tutte le notizie Serie ...Inoltre Marica PadoanIusve, che ha disegnato il logo della, evidenzia che 'creare un logo è un po' contribuire all'identità e all'immaginario che circonda la. Ho ricevuto ...... i cui si sono state "numerose testimonianze di unaportata avanti in mazzo al sangue e ... "Accanto a questa situazione " prosegue il vescovo " spiccano l'assenza cronicaStato e la ...

Una boccata di ossigeno per future missioni spaziali Media Inaf

Al via il bando di appalto per la riqualificazione del campo sussidiario dello stadio “Filippo Raciti” del Comune di Quarrata, in provincia di Pistoia. Il progetto è mirato alla riqualificazione e all ...Partita la missione Spei Satelles. Asi, nei prossimi giorni messa in orbita del CubeSat con il Nanobook 'Perché avete paura, non avete ancora fede' ...