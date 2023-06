Ministro Abodi | “Caso Reggina in direzione opposta all’equa competizione”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) “Ilva inrispetto. Laha utilizzato una norma dello Stato, peccato non sia rispondente alle norme dell’ordinamento sportivo, il calcio nella fattispecie. Non è unche qualcuno sia andato in Lega Pro o qualcuno non si sia qualificato per i playoff pur avendo pagato tutto e tutti, non comprando dei giocatori, mentre laha fatto acquisti e grazie a questo pronunciamento, che rispetto ma non condivido, se la cava con il 5% di debiti fiscali. Siamo fuori dal perimetro dell’equa”. Lo ha dichiarato ilper lo sport e i giovani, Andrea, a Palermo a margine di un incontro al Velodromo con il ...