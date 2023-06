Mille Miglia Esercito partecipa con due vetture storiche

(Di martedì 13 giugno 2023) – A partire da oggi e fino al 17 giugno prossimo, l’parteciperà alla “1000” con due, una condotta da proprio personale e l’altra da rappresentanti degli organi di stampa: Guido Meda, Claudia Conte, Andrea Romoli, Silvia Squizzato, Valentina Bisti, Nicola Veschi. Così in un comunicato la Forza Armata. A corollario della manifestazione, il prossimo 22 giugno alle ore 18.30, presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate in Roma, avrà luogo l’evento “Insieme andiamo a 1000” (con standing dinner), in cui gli equipaggi descriveranno l’esperienza vissuta, narrata attraverso un’esposizione di immagini e testimonianze raccolte durante le varie tappe. (Com/Sim/ Dire)

Modena continua con le celebrazioni della Terra dei Motori anche dopo il Motor Valley Fest, con il passaggio in città e nel centro storico, giovedì 15 giugno, della rievocazione storica, giunta alla 41esima edizione, e con una tre giorni di iniziative in piazza Roma, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, per il 25esimo anniversario della casa automobilistica modenese ..., il passaggio a Desenzano del Garda.Nuova annata, nuova livrea per il cronografo ChopardGTS Chrono 2023 che quest'anno è tutto dedicato all'Italia, Limited Edition Italy 2023 . L'emblematica collezione di orologi di Chopard adotta i colori verde e rosso in omaggio al ...

Brescia, 13 giu. – (Adnkronos) – L’edizione 2023 della 1000 Miglia è finalmente partita. Alle 12:30 la prima delle auto in gara, una O.M. 665 SUPERBA del 1927, ha aperto la via per il Castello di Bres ...Dopo la partenza di Cervia, le vetture giungeranno nella Repubblica di San Marino. Tornate ad affacciarsi sull’Adriatico, attraverseranno il centro cittadino di Pesaro, poi sarà la volta di Senigallia ...