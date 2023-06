Milik | Lotito tratta in prima persona col Marsiglia per portarlo alla Lazio CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 giugno 2023) Lapunta a, per il quale la Juventus ha fatto cadere l’opzione per il riscatto. Il presidente del club biancoceleste, Claudio, stando direttamente con il. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Lativa è entrata nel vivo,instando con il, club proprietario del cartellino. Classe 1994, 29 anni compiuti lo scorso 28 febbraio, ha un contratto fi no al 2025. I francesi puntano a monetizzare la sua cessione in questa sessione per non ritrovarsi a un anno dscadenza tra 12 mesi. Il presidente biancoceleste hacciato i contatti con il suo entourage, punta a chiudere presto per regalare a ...