Milano | i funerali di Berlusconi in Duomo Maxischermi all' esterno della piazza

In Duomo idi Stato hanno come precedenti quelli per le 17 vittime della strage della bomba alla Banca dell'Agricoltura di piazza fontana, nel 1969. Dieci anni dopo esequie di Stato per il ...Lutto nazionale edi Stato, che si terranno domani pomeriggio a, per Silvio Berlusconi, morto lunedì a 86 anni. La camera ardente sarà allestita nella sua residenza storica di Arcore, a Villa San ...Berlusconi è uscito di scena Lutto nazionale edi Stato in Duomo aIl genio politico di Berlusconi La sua rivoluzione liberale non si però è mai vista Forza Italia è troppo dipendente ...

Morto Silvio Berlusconi, funerali di stato in Duomo a Milano. Mattarella: 'Ha cambiato la storia italiana' - LA DIRETTA ... Agenzia ANSA

Non è mia abitudine esprimere i miei sentimenti personali sul giornale di cui sono editore. In questo caso mi sento di fare un’eccezione. Direi con Foscolo: “I monumenti ...Silvio Berlusconi si è spento il 12 giugno all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano. Il quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ...