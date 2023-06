Milanesi in vacanza grazie ai prestiti finalizzati per le vacanze

Leggi su milano-notizie

(Di martedì 13 giugno 2023) I finanziamenti rappresentano uno dei prodotti di credito al consumo più diffusi, proprio per la loro facilità di richiesta e per il fatto che offrono la possibilità di ottenere del credito collegato direttamente all’acquisto di un bene o di un servizio desiderato. È possibile scoprire di più sui finanziamenti qui, dove è offerto un comparatore che mette al vaglio le migliori alternative di prestito delle diverse istituzioni finanziarie. Tra le varie finalità per cui i finanziamenti vengono richiesti, ci sono le. Ogni anno, un numero sempre più considerevole didecide di rivolgersi agli istituti di credito per ottenere un finanziamento che permetta loro di andare in viaggio. La ragione che spinge questa nuova tendenza del credito al consumo è il sogno che in molti hanno di fare un viaggio in un luogo specifico e che resta irrealizzato ...