Milan | Leao sul rinnovo | “Mai pensato ad altri club | voglio fare la storia qui”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) Rafael, in ritiro col Portogallo, ha parlato in conferenza stampa deldi contratto effettuato con i rossoneri. “La decisione era già stata presa prima di firmare il contratto, volevo restare. La società mi ha sempre sostenuto in maniera incredibile, non hoa nessun altroo ad andarmene,laal”. SportFace.