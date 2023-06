Milan | Leao | “Peccato non essere arrivati in finale di Champions League”

(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) L'attaccante del, Rafa, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale portoghese.ha parlato del rinnovo con il, ufficializzato ...ROMA - Rafael, fresco di rinnovo con il, manda un messaggio d'amore al club rossonero direttamente dal ritiro della nazionale portoghese: " La decisione di rinnovare l'avevo presa da tempo e l'avevo ...Archiviata la stagione con la maglia del, tra tanti alti ma anche bassi, l'interesse di Rafaelè ora tutto per il Portogallo . L'attaccante si è presentato in conferenza stampa e parlato del nuovo C.t. della Nazionale Roberto ...

Milan, Leao punge l'Inter: "Champions al City Contento per una cosa" Corriere dello Sport

Occhi puntati all'estero per il calciomercato in entrata del Milan. Tra i piani della società l'acquisto di un'ala destra, con due nomi già sondati in ...Top del Milan, ma non titolare in Nazionale. Perché "Non c'è motivo. Quando arrivo qui non penso a questo, ma solo a dare il massimo. Non penso a fare il… Leggi ...