Milan | la Curva Sud ad Arcore | cori e fiori per Berlusconi VIDEO

Commenta per primo LaSud Milano ha reso onore e omaggio a Silvio Berlusconi, storico presidente delscomparso martedì mattina: gli ultras rossoneri, presenti davanti Villa San Martino ad Arcore, hanno intonato ..."Un presidente, c'è solo un presidente", questo il coro intonato da più di 200 tifosi dellaSud in onore di Silvio Berlusconi. I tifosi organizzati delhanno voluto esprimere il loro cordoglio e la loro riconoscenza nei confronti del presidente più vincente della storia del club ...LaSud delha sfilato in corteo ad Arcore per rendere omaggio al compianto ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. Guarda il ...

