Migranti | Meloni auspica e gli aguzzini di Tripoli eseguono | arrestati in migliaia

...di sicurezza per rafforzare "le azioni di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali che gestiscono il traffico di", ha scritto il Viminale su Twitter. Durante il vertice,...... Della visita dia Tunisi non resta che una finta conferenza stampa Il Patto sulla migrazione Ue rischia di essere bocciato un'altra volta "Più Europa sui". La linea del governo a ...Mentre cosa pensa del viaggio della presidentee di Ursula von der Leyen in Tunisia , a cui sono stati offerti 150 milioni di euro per impedire aidi partire La prima domanda è ...

Mezzi e soldi a tunisini e libici: il piano del governo Meloni per respingere i migranti la Repubblica

La Missione di supporto dell’Onu in Libia (Unsmil) esprime “preoccupazione per gli arresti arbitrari di massa di migranti e richiedenti asilo in tutto il paese” ...Gli italiani sono più pessimisti dei cugini francesi anche sui rapporti governativi tra i due Paesi. Le preoccupazioni per il futuro sono però le stesse, quindi sarà importante la collaborazione. Ques ...