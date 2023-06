Migranti | la nave Aurora disobbedisce al governo | i 39 soccorsi sbarcati a Lampedusa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 giugno 2023) Ha deciso di disobbedire agli ordini dele di far sbarcare i 39, invece che a Trapani. La, dell’Ong Sea Watch, ha portato sull’isola le persone soccorse, ignorando le indicazioni delitaliano che chiedeva uno sbarco nel porto di Trapani. L’Ong era intervenuta per soccorrere un’imbarcazione in difficoltà individuata dalla Rise Above di Seenotrettung, che era riuscita a intervenire in un primo momento stabilizzando la situazione. Con l’arrivo dell’sono stati fatti salire a bordo i 39, poi trasferiti a. Roma chiedeva lo sbarco a Trapani, l’Ong Sea Watch ignora le indicazioni e fa sbarcare ia ...