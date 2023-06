Michele Zarrillo | i biglietti del concerto evento al Teatro Romano di Ostia Antica

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 13 giugno 2023)si esibirà nella sua Roma nella splendida cornice deldicon ospiti a sorpresa, isi esibirà nella sua Roma il 26 luglio, nella splendida cornice deldi. Uno speciale appuntamento live con ospiti a sorpresa, pensato dall’artista– dopo le tante richieste ricevute – per incontrare sia i fan storici che quelli delle nuove generazioni che lo hanno recentemente scoperto insieme a Will sulle note di Cinque Giorni. L’evergreen, a distanza di quasi 30 anni dall’uscita, non solo è diventato virale sui social soprattutto tra i giovanissimi, ma ad aprile è ...