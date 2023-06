Mezzi in funzione per ripulire dalle erbacce | lavori alla Spina Verde e in zona Pacevecchia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNetta accelerata del settorepubblico nei tagli di erba nei diversi quartieri di Benevento. Completata la, Via Palermo e via Gregoriovus gli operatori in mattinata hanno avviato i tagli in via Bari e nel contempo in. “Nonostante il meteo non stia dando tregua stiamo procedendo con diverse squadre in tutta la città per completare tutti i quartieri. Con questi ritmi serrati in pochissimi giorni avremo completato i tagli in tutta la città. Ce la stiamo mettendo tutta, in assenza di bacchette magiche e con ciò che abbiamo a disposizione (al netto invece del facilissimo e sempre a buon mercato giochino dell’armarsi di smartphone e fotografare erba alta, facilissimo, a buon mercato ma improduttivo) per garantire il decoro della nostra amata ...