(Di martedì 13 giugno 2023) BRUXELLES - ": il combattente che ha guidato il centro - destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, ...

Grazie". Lo scrive su Twitter, in italiano, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola dopo la notizia della morte del quattro volte ex presidente del Consiglio ed eurodeputato dal 2019. Metsola ha aperto la Plenaria di giugno a Strasburgo comunicando, 'con grande tristezza', la morte di Silvio Berlusconi. Ha espresso quindi il suo cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, manifestando la propria vicinanza ai familiari

Metsola: "Silvio Berlusconi ha lasciato il segno" - Europa Agenzia ANSA

Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio". Lo scrive su Twitter, in italiano, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola dopo la notizia della morte del quattro volte ex ...Da molti leader del mondo arrivano le condoglianze e le attestazioni di cordoglio dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto all'ospedale San Raffaele di Milano. "Berlusconi era per me una persona ...