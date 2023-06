Meteo | si sta avvicinando al nostro Paese un vortice ciclonico | possibilità di nubifragi intensi

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 13 giugno 2023) Non sembra nemmeno estate, eventi traumatici che per fortuna non hanno causato danni a persone o cose. Cosa è successo? Sicuramente c’è stata paura per quanto riguarda ilcon alcune ore che, sebbene già preannunciate dal, non ci aspettavamo producessero tanto disagio. Ilpreoccupa l’Italia (ANSA) -GranTennisToscanaE la situazione non sembra destinata a migliorare nelle prossime ore quando potrebbero aumentare i temporali e da alcune parti arrivare anche la tanto temuta grandine. Quello che più spaventa le città e soprattutto i paesi è il fatto di non essere pronti a eventi del genere durante questo periodo dell’anno. Il tutto è stato motivato dairologi con l’arrivo di un ciclone nei pressi della penisola iberica che sta per abbattersi anche sul. Le ...