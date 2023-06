Meteo | doppio ciclone | temporali e temperature in discesa

(Di martedì 13 giugno 2023) Torna il maltempo sull’Italia: ilporterà nubifragi e calo delle. Si susseguiranno prima undalla Repubblica Ceca poi ilOscar. In queste ore un vortice sul Centro Europa sta inviando aria fresca e instabile verso il Nord del nostro Paese provocandospecie al Nord-Ovest e verso il Centro. La Protezione Civile ha emanato un’allerta moderata in 10 regioni. Dal 14 giugno invece sarà ildi tipo tropicale Oscar che porterà umidità e nubifragi verso Sardegna e poi il Centro-Sud. Lorenzo Tedici,rologo de il.it, conferma un duplice attacco con il maltempo protagonista in settimana da Nord a Sud. Allertagialla su 10 regioni secondo la Protezione Civile. Foto Twitter ...

Insomma, non si è fatto mancare niente l' Open Padel Città di Riccione , torneo dimaschile ... Come evidenziato, le bizze delhanno costretto il giudice arbitro Simone Lusini a qualche ...Nelle ultime 24 ore la rete di stazionidi Arpa ha registrato 117 millimetri a Cellio con ... Il mese scorso il pluviometro di Oropa ha misurato 522 millimetri di pioggia, ilrispetto alla ...Prima che si concluda una lunghissima fasecaratterizzata da instabilità, piogge, temporali e alluvioni dovremo sperimentare un'ondata di ... Attenzione al "ciclone" " Prima il ciclone ceco ...

Meteo: doppio ciclone sull'Italia, torna il maltempo con Nubifragi e calo termico; parla il meteorologo Tedici iLMeteo.it

Si parla di un imminente doppio colpo in difesa per l'Inter: oltre a sostituire Skriniar, i nerazzurri devono prendere un giovane ...Infatti, per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questa ... dovrai affrettarti e approfittare subito del doppio sconto Amazon. Per poco ancora, potrai avere questa luce solare, ...