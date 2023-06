Meteo | ancora temporali per 48 ore | il maltempo si sposta a Sud

(Di martedì 13 giugno 2023) L’instabilità torna protagonista nella settimana centrale di giugno grazie all’approdo di una saccatura depressionaria sul bacino Mediterraneo. Il suo moto favorirà la formazione dipomeridiani nelle prossime 48 ore con fenomeni anche intensi . Regioni del Centro-Nord che saranno protagoniste in questa prima fase, mentre tra mercoledì e giovedì i fenomeni andranno arsi verso...

Previsioniper oggi Al Nord - Al mattino molte nuvole con tempo instabile al Nord - Ovest dove non mancheranno temporali anche intensi, più asciutto altrove. Al pomeriggiofenomeni ...Le temperature diminuiranno nelle zone colpite dalle piogge, scrive3B. La giornata di mercoledì vedrà il vortice nella sua massima espressione sull'Italia. Piogge e temporali, anche ......legataall'azione del ciclone ceco sull'Europa centrale. Anche sulle regioni meridionali fioriranno temporali a tratti intensi. Purtroppo anche giovedì ritroveremo gli stessi ingredienti...

Meteo - Ancora temporali ma la vera estate potrebbe arrivare la prossima settimana 3bmeteo

L’intervista all’Oro di Mosca: «Non c’era ricerca scientifica, saltavi e basta, non potevi parlare del ciclo. Il mio mal di schiena di oggi dipende da allora» ...Maltempo in Italia. Dopo il weekend (quasi) estivo su gran parte della Penisola, sono in arrivo due vortici che riportano pioggia, grandine e freddo già da martedì. Sono ...