Mercosur | l’obiettivo del tour latino-americano di von der Leyen

(Di martedì 13 giugno 2023) Il presidente della Commissione europea, Ursula von der, arriverà domani a Buenos Aires, Argentina, come parte delche ha come obiettivo spingere i negoziati dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e il bloccodel quale fanno parte Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Durante la giornata di mercoledì è previsto un pranzo nel palazzo di governo argentino, Casa Rosada, con il presidente Alberto Fernández, e a proseguire la firma di un memorandum “per un’Associazione Strategica sulle catene di valore sostenibili delle materie prime tra la Repubblica Argentina e l’Unione europea”, si legge in un comunicato del governo argentino. Successivamente, von derincontrerà una delegazione di rappresentanti europei e parteciperà al Forum ...