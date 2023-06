Meloni serra le file del governo | “Avanti uniti | lo dobbiamo a Berlusconi”

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma – E’ stata una giornata surreale, sospesa, quella che si è srotolata a Palazzo Chigi nel giorno segnato, e destinato a passare alla storia, dalla morte di Silvio(leggi qui). Nell’immediato il premier Giorgiaha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda, a partire dalla visita a Palazzo Chigi del presidente iracheno Abdul Latif Rashid, in visita al Quirinale mentre la notizia della morte del Cavaliere ha iniziato a rimbalzare sui siti nazionali e internazionali. Ha tardato persino ad arrivare un suo commento, nonostante la premier fosse arrivata a Palazzo Chigi da un po’. Sulle agenzie si susseguivano le parole di cordoglio dei leader, di maggioranza e opposizione, ma si attendeva soprattutto che parlasse lei, la presidente del Consiglio. Che attorno a mezzogiorno ha rotto il silenzio con un video in cui ha ...

Visibilmente provata, ha raccontato al direttore Clemente Mimun che apprenderne la scomparsa "è stato pesante, non me lo aspettavo, lo avevo sentito sabato pomeriggio e avevamo parlato ..."Era un combattente", le parole di Giorgia. Il feretro si trova a villa San Martino ad ...Il leader che ha inventato il populismo di Ezio Mauro Il nuovo potere annunciato in tv di Michele...

Berlusconi, Meloni serra file governo: "Avanti uniti, glielo dobbiamo" Adnkronos

