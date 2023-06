Meloni? Le firme di Repubblica sparlano della sua famiglia | lei fai la storia | la stoccata di Sallusti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Francesco Merlo e Filippo Ceccarelli, due primedel giornalismo di sinistra, ieri hanno intrattenuto il pubblico di “Ladelle idee” - festival politico culturale del famoso quotidiano - parlando e sparlando per un oradi Giorgia, tema fondamentale per il futuronazione. Giorgiaha avuto invece un'altra idea e, abbandonata di domenica la suaal centro di tanta attenzione, è volata a Cartagine insieme alla presidente dell'Europa, Ursula von Der Leyen, per firmare un accordo storico con la Tunisia. Insomma, a sinistra è il momento dei comici rancorosi, a destra è quello degli statisti che provano a cambiare il senso se nonalmeno ...