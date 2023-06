Meloni in viaggio verso Arcore per una visita alla camera ardente

Mentre cosa pensa deldella presidentee di Ursula von der Leyen in Tunisia , a cui sono stati offerti 150 milioni di euro per impedire ai migranti di partire La prima domanda è ...Nell'ultima settimana, in cui la premier Giorgiaè stata impegnata sul fronte estero con ila Tunisi insieme a Ursula von der Leyen per affrontare il tema migranti, il suo partito ha ...'Presidente unico e inimitabilè, 'buonSilvio', i messaggi d'affetto che si leggono sui ... A salutare Berlusconi con un video - messaggio da palazzo Chigi è una Giorgiain doppio petto, ...

Secondo viaggio della Meloni a Tunisi in 5 giorni. Seconda ... Farodiroma

Silvio Berlusconi si è spento il 12 giugno all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano. Il quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ...Visibilmente provata, Meloni ha raccontato al direttore Clemente Mimun che ... dunque mi interessava molto il suo punto di vista. Era alla vigilia del mio viaggio in Tunisia, era affaticato ma ...