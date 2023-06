(Di martedì 13 giugno 2023) Voleva salutare tutti i suoi exuna volta in. E così è stato. Si tratta della storia delessore Roberto De Vivo, di Albignasego, in provincia di Padova. L'articolo .

...tutto il mondo stanno invece parlando di un ristorante di Roma che ha negato l'ingresso alla... Siamo stati lieti di dare il benvenuto a Zendaya e la suaal nostro ristorante, e qualsiasi ...Marinakis durante laScudetto con l'Olympiacos Armatore potente. Possiede una delle flotte ... A questi si è poi aggiunta una quota del 22% nella stazione televisivaChannel . Marinakis in ......quella che doveva essere solo una visita privata di Berlusconi a Palermo si trasforma in un- ... Berlusconi arriva a sorpresa a Palermo per partecipare alladi compleanno di Renato Schifani, ...

Mega festa con gli ex alunni per un prof andato in pensione: “La scuola è questo: dai dieci e ti torna mille” Orizzonte Scuola

Caserta. Quella organizzata Venerdi ‘ 9 Giugno 2023 alla Chiesa di lourdes è stata una fantastica serata di festa . E’ innegabile che l’ arrivo di Don Antonello Giannotti nella Parrocchia di via Ken ...Nella nuova (vecchia) villa all'Eur che prima condivideva con Totti, Ilary Blasi inizia la sua estate con una mega festa in ...