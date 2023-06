Medicina | Rapisarda Sigla | 1 | 2 mln italiani con glaucoma ma 50% non sa di averlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) - “In Italia circa un milione e 200 mila persone soffrono die si stima che oltre 50% dei pazienti non sa diperché non hanno mai fatto una visita oculistica. Non vedono più bene ma rimandano i controlli, sottovalutando di fatto il problema della pressione alta dell'occhio, che alcuni addirittura confondono con la cataratta”. Così Antonio, direttore scientifico Policlinico Morgagni sezione Di Stefano Velona (Catania) e past president della Società italiana, alla vigilia del XIX congresso nazionale diin programma a Torino dal 15 al 17 giugno. “Un congresso dedicato alla malattia – spiega– oltre ad essere un'occasione per gli oltre mille iscritti per aggiornarsi sulle nuove cure e indagini diagnostiche, ...