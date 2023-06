Mbappé non ha mai discusso l’estensione del contratto oltre il 2024 con il Psg Afp

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 giugno 2023) La notizia diche ha dichiarato di non voler rinnovare con il Psg è rimbalzata su tutti i media, sportivi e non. Oggi però il giocatore e capitano della nazionale francese ha aggiustato il tiro. Scrive Afp chenon ha maidelche lo lega fino alal club parigino, nemmeno dopo il più recente rinnovo, durante la calda estate contraddistinta dalla trattativa tra lui e il Real Madrid. La lettera inviata ieri ad Afp da, infatti, è datata “15 luglio 2022”: “Il club «è stato informato il 15 luglio 2022» della sua decisione di non attivare l’opzione per il rinnovo del suo, che scadrà dopo la prossima stagione, per un anno in più «e l’unico scopo della lettera era confermare quanto già detto ...