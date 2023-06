Mbappé | ' mai discusso con Psg prolungamento oltre il 2024'

(Di martedì 13 giugno 2023) Kylianfa sapere, in forma ufficiale, di non aver maidi un'estensione del contratto con il Paris SGil. Lo fa con una nota diffusa dall'Afp, all'indomani dell'invio di una ...

Kylianfa sapere, in forma ufficiale, di non averdiscusso di un'estensione del contratto con il Paris SG oltre il 2024. Lo fa con una nota diffusa dall'Afp, all'indomani dell'invio di una mail in ...DECISIONE GIA' PRESA -ha specificato che quella mail è servita soltanto a mettere nero su bianco quanto già concordato a voce con il club parigino il 15 luglio 2022 quando all'epoca firmò il ...Kylian, attaccante del PSG, ha parlato del suo futuro con un comunicato ad AFP dopo le indiscrezioni di ieri de L'Equipe Kylian, attaccante del PSG, ha parlato del suo futuro con un comunicato ad AFP dopo le indiscrezioni di ieri de L'Equipe. PAROLE - "Il consiglio direttivo è stato informato dal 15 luglio ...