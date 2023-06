Mbappé ha deciso | nel 2024 sarà addio al PSG

(Di martedì 13 giugno 2023) Kylian Mbappe ha comunicato al Paris Saint Germain che non accetterà la proposta di estendere il suo contratto di un altro anno alla scadenza del giugno. Lo riporta L’Equipe. In una lettera al club – scrive il quotidiano sportivo francese – il campione ha confermato la sua decisione. A questo punto il Psg potrebbe venderlo già in questa sessione di mercato per non correre il rischio di perderlo tra un anno senza incassare un euro. Mbappe invece dal mese di gennaiolibero di negoziare con altri club.

Kylianhadi non esercitare il rinnovo di contratto fino al 2025 e ora il Psg potrebbe pensare di venderlo a un anno dalla scadenza Kylianhadi non esercitare il rinnovo di ...Terremoto in casa Psg. Kylianhadi andarsene, o per lo meno di non restare oltre il 2024, scadenza naturale del suo contratto. L'attaccante francese l'ha comunicato al Psg che stavolta non sembra disposto a ...Tra i tanti i vip e sportivi che quest'oggi hannoassistere alla sfida tra Novak Djokovic e Casper Ruud , ci sono Zlatan Ibrahimovic , Kylian, Tom Brady e anche un altro trio di ...